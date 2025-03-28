Встреча без прорыва: Карасин оценил переговоры России и США в Саудовской Аравии

Сенатор Карасин: диалог РФ и США идет конструктивно, но без прорывов

Сенатор Григорий Карасин заявил, что встреча делегаций США и России в Саудовской Аравии прошли конструктивно, но пока без значительных результатов, сообщает «Царьград» .

Переговоры затянулись на 12 часов, они охватили территориальные вопросы Украины и безопасность в Черном море.

«Это было бы наивно — ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече. Поэтому я полагаю, что подобного рода встречи продолжатся», — отметил Карасин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в ближайшее время руководство РФ может определить новые задачи для экспертной группы. В ходе переговоров изначально возникли сложности из-за неприемлемости некоторых предложений для российской стороны.

24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Президент США Дональд Трамп сообщил об обсуждении возможных красных линий разграничения в зоне боевых действий, на Украине.