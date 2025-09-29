Все сходят с ума: Трамп похвастался золотом в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал видео, на котором запечатлены золотые украшения Овального кабинета и зала, где чиновники проводят совещания. Политик подчеркнул, что все «сходят с ума» из-за красоты интерьера, сообщает РИА Новости .

В апреле Трамп поделился, что сам оплатил обновление интерьера Белого дома. Он был, в том числе украшен с помощью золота 24 карата, что соответствует 999 пробе.

Президент США поделился, что им были приобретены несколько украшений высшего качества из золота 24 карата. Они находятся в Овальном кабинете и зале кабинета в Белом доме.

По словам Трампа, зарубежные лидеры, приезжающие на встречу с ним, «сходят с ума», когда замечают красоту и качество. Президент США добавил, что это «лучший овальный кабинет на свете по успеху и красоте».

