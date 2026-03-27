Все больше женщин на Украине незаконно ставят на воинский учет

На Украине фиксируется рост незаконной постановки женщин на воинский учет. После этого украинок объявляют в розыск за уклонение от призыва, сообщает SHOT .

Массовые жалобы украинских женщин касаются деятельности территориальных центров комплектования (местные военкоматы — ред.) — сотрудники этих учреждений необоснованно заносят в розыск женщин, не имеющих профильного военного или медицинского образования.

Десятки подобных инцидентов уже отмечены в таких городах, как Харьков, Киев, и ряде других. О своем новом статусе многие узнают совершенно случайно. Часть пострадавших может оспорить неправомерную постановку на учет и отменить штраф, но большинству для решения проблемы приходится обращаться в судебные инстанции.

В украинском оборонном ведомстве подобные случаи объясняют случайностями, ссылаясь на то, что реестры работают небезупречно и иногда возникают казусные ситуации.

Тем не менее жители Украины считают, что власти страны на самом деле готовятся к широкомасштабному призыву женщин. Список профессий, после освоения которых женщина приобретает статус военнообязанной, очень большой и содержит расплывчатые формулировки, что позволяет подвести под эти критерии множество специальностей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.