Российские военные отразили две контратаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинская армия потеряла 130 бойцов. Также ВС России поразили две боевые бронированные машины, в том числе БТР Stryker производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.

Помимо этого, ВСУ потеряли 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.