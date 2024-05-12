Российские военные продвинулись в глубину обороны ВСУ. Были освобождены населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также поражение украинской армии нанесли в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ за сутки потеряли 100 военных, четыре авто, два танка. же. Помимо этого, российские военнослужащие поразили боевую бронированную машину «Козак».

В ходе контрбатарейной борьбы российские бойцы поразили 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции.

ВС России продолжают проведение СВО на Украине.