Речь идет о высотах между селом Клещеевка и каналом Северский Донец-Донбасс, эта территория освобождена от присутствия киевского режима и теперь контролируется российскими военными, сообщает «Военное обозрение» .

Вооруженные силы Украины пытались использовать Клещеевские высоты при атаках на Артемовск, когда год назад хотели вернуть над ним контроль. В ходе слаженных действий российских военных от присутствия ВСУ освобождены как сама Клещеевка, так и Клещеевские высоты.

Киевский режим на этом направлении пустился в бега на правый берег канала Северский Донец-Донбасс юго-западнее Ивановского (Красного).

Если и дальше ситуация будет развиваться в пользу российских бойцов, то скоро ВС РФ получит возможность наступать в обход Часового Яра.