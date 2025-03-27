Врио губернатора Оренбургской области Солнцев ранее работал в правительстве ДНР

Президент РФ Владимир Путин накануне провел встречу с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым и предложил ему занять пост врио губернатора Оренбургской области. Соответствующий указ уже опубликован на официальном сайте Кремля. 28 марта Солнцев будет представлен правительству региона и депутатам ЗакСа, сообщает газета «Ведомости» .

Образование

Евгений Солнцев родился 28 сентября 1980 года в Воронеже. В 2002 году окончил Воронежский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», получив квалификацию инженера-строителя. В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию в Московском государственном строительном университете на тему территориального развития олимпийских объектов Сочи.

В 2016 году прошел программу профпереподготоивки «Корпоративный лидер» для руководителей РЖД, а в 2017-м — курс по строительному контролю в Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы. Также является выпускником «школы губернаторов» РАНХиГС.

Трудовой путь

Трудовую деятельность начал в строительной отрасли, работал мастером и прорабом. С 2004 по 2006 год занимал руководящие должности в «Желдортресте», затем возглавлял управление проекта ГУП № 2 спецбюро по внедрению проектных методов управления. В 2007–2008 годах работал в «Спецмостотресте» и «Росжелдорстрое».

С 2008 по 2014 год курировал строительство железнодорожной инфраструктуры на юге России. В 2014–2015 годах руководил иркутской группой заказчика по реконструкции железных дорог. В 2015 году стал замначальника дирекции по развитию БАМа, а через год возглавил это направление. В 2019 году ушел с этого поста по собственному желанию.

До 2022 года занимал должность помощника министра строительства РФ, а в июне того же года вошел в состав правительства ДНР, где сначала был зампредом, а с ноября стал первым заместителем — курировал стройкомплекс, ЖКХ и транспорт. В марте 2023 года возглавил правительство республики.

Награды и политическая деятельность

Солнцев входит в президиум регионального отделения «Единой России» в ДНР. Награжден орденом Почета (2014) и почетной грамотой президента России (2018).