Врио главы Раменского округа стал Эдуард Малышев

«Ранее он долгое время, порядка 15 лет, работал в Люберцах, где отвечал за вопросы строительства, архитектуры, градостроительства. Имеет, безусловно, опыт, а самое главное — живет на территории Раменского городского округа», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что важна преемственность при развитии и модернизации территорий.

«Очень важно, чтобы вся эта преемственность, которая нас усиливает, вся та модернизация, которая необходима, вами была реализована. Большие работы ведутся по совершенствованию дорожно-транспортной сети в вашем округе, у соседей в Люберцах, где вы работали. Прекрасно это знаете, видите, понимаете. Поэтому хочу пожелать вам успехов и удачи», — отметил губернатор.