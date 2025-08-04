Врач заявил, что Трамп страдает нарциссизмом, а не деменцией

Врач-психиатр Василий Шуров заявил, что американский лидер Дональд Трамп, несмотря на свой возраст и эпатажные высказывания, не демонстрирует явных признаков деменции, сообщает Life.ru .

Как отметил специалист, поведение нынешнего президента США часто ошибочно связывают с психическим расстройством, так как он часто позволяет себе вызывающее высказываться, чтобы оставаться в центре внимания. Однако, по мнению врача, такие особенности поведения являются лишь особенностью характера лидера, а именно нарциссизмом, эгоцентризмом и стратегическим эпатированием.

«У нас был пример деменции — (бывший американский лидер — ред.) Джо Байден. Дезориентированный человек, зависимый от телесуфлера. На его фоне Трамп — просто (знаменитый ученый Альберт — ред.) Эйнштейн: энергичен, в хорошей форме, активно работает», — добавил Шуров.

Так, по словам психиатра, говорить о возможных когнитивных нарушениях у Дональда Трампа рано и неправильно. Его единоличные решения и отказ от мнения советников являются не болезнью, а стилем управления.