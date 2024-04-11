Воздушную тревогу объявили почти во всех областях Украины, включая Киев
Воздушную тревогу объявили почти во всех областях Украины
Украинские власти объявили воздушную тревогу почти на всей территории страны, включая Киевскую область, пишет РИА Новости.
Также стало известно, что в некоторых районах Одессы пропало электричество после серии взрывов. В городе также звучала воздушная тревога.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ранее показал последствия удара по строящемуся зданию ЦРБ в Добром.
В результате атаки возник пожар, который удалось оперативно потушить. Жертв и пострадавших нет.