Воздушная тревога объявлена в Киеве

Также известно, что аналогичный сигнал был объявлен еще в пяти регионах страны.

Сирены звучат в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре начались 10 октября. Это произошло спустя два дня после теракта на Крымском мосту в 2022 году, который, по мнению Москвы, организовали украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.