Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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Сигнал воздушной тревоги объявлен во всех регионах Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты местного министерства цифровой трансформации.

Взрывы уже произошли в Харькове. Мэр города сообщил об ударах по объекту критической инфраструктуры.

Также взрывы прогремели в Хмельницкой области и в Днепропетровске.

Вместе с этим ВСУ ударили ракетами по Керчи. Снаряды были сбиты системами ПВО, однако их обломки при падении повредили два парома.