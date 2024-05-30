Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Сигнал воздушной тревоги объявлен во всех регионах Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты местного министерства цифровой трансформации.
Взрывы уже произошли в Харькове. Мэр города сообщил об ударах по объекту критической инфраструктуры.
Также взрывы прогремели в Хмельницкой области и в Днепропетровске.
Вместе с этим ВСУ ударили ракетами по Керчи. Снаряды были сбиты системами ПВО, однако их обломки при падении повредили два парома.