Востоковед Симонова: признание Палестины снизит уровень эскалации конфликта

Признание рядом стран Палестины как независимого суверенного государства может способствовать снижению эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщила РИАМО политолог-международник, востоковед Анастасия Симонова.

Норвегия, Ирландия и Испания в среду объявили о намерении признать Палестинское государство. Решение вступит в силу 28 мая.

«Вместе с тем, говорить о полном прекращении конфликта в ближайшее время было бы весьма опрометчиво», — отметила Симонова.

Она пояснила, что Израиль, по всей видимости, пока не намерен отказываться от своих целей.

«Решение Израиля отозвать послов для консультаций из Норвегии и Ирландии, а в ближайшем будущем, возможно, и из Испании, может привести к некоторой напряженности между Израилем и данными странами. Однако, вряд ли серьезно повлияет на принятое в этих странах решение», — сказала политолог.

По мнению Симоновой, вполне закономерно полагать, что руководство стран, объявивших о признании Палестины суверенным государством, ожидало негативной реакции Израиля на представленное решение.