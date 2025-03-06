Востоковед объяснил, для чего Трамп налаживает отношения с Россией

Он уточнил, что действия ХАМАС ясно показывают отсутствие у них стремления к мирному урегулированию конфликта. Члены организации отказываются признавать Израиль и вести переговоры, отрицая даже само существование израильского государства.

Прекращение огня для них — лишь возможность подготовиться к новым атакам, уверен эксперт. Трамп заинтересован в том, чтобы новые теракты не повлияли на перспективы Джей Ди Вэнса, которого он поддерживает как своего преемника. Однако не следует исключать, что его позиция может измениться в зависимости от политической обстановки, добавил востоковед.

«Трамп заявляет о своих геополитических приоритетах: он будет поддерживать Израиль, Аргентину, Венгрию, будет выстраивать дружеские отношения с Россией, а с Китаем враждовать, именно для этого ему нужно замириться с Россией», — заключил Каргин в эфире радио Sputnik.