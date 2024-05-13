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Восемь БПЛА сбиты над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали восемь вражеских беспилотников над Курской областью, сообщает Telegram-канал местных властей.

«При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112», — отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ ночью 13 мая был уничтожен частный дом.

Трое мирных жителей, находившихся в нем, отделались царапинами и ссадинами.