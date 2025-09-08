Воробьев: выборы в единый день голосования пройдут в 9 округах Подмосковья

Выборы в Подмосковье в единый день голосования состоятся в 9 городских и муниципальных округах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что 12-14 сентября — единый день голосования.

«У нас выборы будут в 9 городских и муниципальных округах. Будут выбирать самых достойных кандидатов в местные советы на 8 территориях, включая Балашиху, Подольск, Дмитровский округ, Электросталь, Шатуру, Лыткарино, Фрязино и Молодежный», — рассказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор обратил внимание на то, что это основные выборы — 195 мандатов. Также довыборы пройдут в Луховицах.