Воробьев: Сибатулин станет министром транспорта и дорожной инфораструктуры МО

«На должность министра транспорта и дорожной инфраструктуры номинируется Марат Сибатулин. Вы — человек опытный, инициативный. Я очень надеюсь, что все, о чем я пытался донести, для вас является интересным. Когда мы говорим о транспорте, безусловно, дорожный и транспортный блок для нас является крайне важным. Мы видим большую нагрузку на дорожно-транспортную сеть, запрос на ее обслуживание — муниципальные дороги, их качество, аварийность, смертность», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Губернатор отметил, что все это закладывается в идеологии российского президента, которая отталкивается от того, что ожидает житель как Подмосковья, так и страны в целом.

«Поэтому от того, как мы будем управлять автобусами, как будем реализовывать мероприятия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах, будь то установка шумозащитных экранов или обеспечение безопасности, зависит очень многое. Успехов вам», — пожелал глава Подмосковья Сибатулину.

Марат Шамилевич в настоящее время занимает должность первого заместителя министра строительного комплекса региона.