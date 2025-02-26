Воробьев рассказал о важности молодежного форума «На государственной службе»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности первого специального молодежного форума «На государственной службе», который проходит в Красногорске. По словам главы региона, мероприятие поможет ответить на многие важные и интересные вопросы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Сегодня в этом зале очень разные молодые люди, которые приняли решение, ввиду своего мировоззрения, своих ценностей, работать, служить стране, нашему Подмосковью. Люди благородных профессий, которые обеспечивают безопасность движения, те, кто спасают, внимательно сопровождают все, что связано с соблюдением закона, юристы, муниципальные служащие, сотрудники полиции. Ключевая цель этого мероприятия — познакомиться с вами, попросить очень уважаемых спикеров рассказать о ценностях, принципах, целях и задачах нашей работы, нашей миссии», — сказал Воробьев.

Глава региона обратился со словами благодарности к спикерам и присутствующим в зале: философу, политологу и социологу Александру Дугину, прокурору Московской области Сергею Забатурину, режиссеру и актеру Никите Михалкову, участникам программы «Время Героев» Кириллу Лосунчукову и Владимиру Гороху, а также к другим.

«Уверен, что сегодняшний день поможет дать ответы на важные и интересные вопросы, будет полезным. Хочу пожелать успехов каждому, кто думает, кто ищет, реализуется в профессии», — заявил губернатор Подмосковья.

О форуме, участниках и организаторах

Участие в мероприятии принимают около 1000 молодых специалистов региона — это сотрудники МВД, прокуратуры, МЧС, Госавтоинспекции, муниципальные служащие и представители региональных ведомств. Организаторами форума являются министерство информации и молодежной политики региона совместно с прокуратурой Московской области.

«На государственной службе» — это часть флагманского межрегионального молодежного форума Подмосковья «Мы — Россия», который проводится с 2023 года. Цель мероприятий — формирование у молодежи осознанного отношения к Родине, ценностям и традициям страны. Топовые спикеры обсуждают самые разные темы — от геополитики до информационной безопасности.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин поблагодарил Андрея Воробьева за поддержку в проведении этого форума и самой идеи. Он отметил, что общение с молодыми чиновниками, офицерами, правоохранителями доказывает, что все они — профессиональные, эффективные управленцы. При этом коридор восприятия действительности у многих значительно сужен.

«Крайне важно выйти из подобной узкопрофессиональной матрицы, посмотреть, что происходит вокруг, осмыслить глобальные события, в которых мы живем, чтобы быть способным к принятию правильных решений. Я надеюсь, что сегодняшний форум поможет это сделать. Дезориентированный чиновник, тем более офицер, который не способен осознать истинное предназначение своего служения, представляет собой проблему для государства. Поэтому крайне важно быть способным отличить добро от зла, истину от лжи, особенно в нынешнее очень динамично развивающееся время», — высказался Забатурин.

Мнение топовых спикеров

Философ и политолог Александр Дугин особо отметил тот факт, что на мероприятии собрались молодежь и госслужащие. Он подчеркнул, что одна из самых главных миссий молодого человека — стать настоящим гражданином России, служить Отечеству и участвовать в строительстве государства. Это благородно и вызывает уважение, поэтому очень приятно видеть на госслужбе молодые лица.

«Я благодарен Андрею Юрьевичу Воробьеву, правительству Московской области за то внимание, которое уделяется патриотическому воспитанию. Мне кажется, сейчас, как никогда в нашей истории, важно представление о том, кто мы, что такое быть русским, гражданином такой великой страны, как Россия», — заявил Дугин.

Среди почетных гостей форума — участники спецоперации: подполковник Владимир Горох и майор Кирилл Лосунчуков. Они прошли образовательную программу для бойцов СВО «Время Героев», которую инициировал президент РФ Владимир Путин. Лосунчуков, который также является замминистра инвестиций, промышленности и науки региона, председателем Ассоциации ветеранов СВО Московской области, отметил, что сейчас перед россиянами стоят задачи, требующие решительности, смелости и гибкости.

«И мы успешно с этим справляемся. Год назад я выполнял задачи в зоне проведения специальной военной операции, а теперь продолжаю служение нашему Отечеству на государственной гражданской службе, в команде нашего наставника — губернатора Московской области. Большое спасибо за эту возможность. Хочется сказать: не бойтесь перемен, трудностей. Ваши идеи, ваша молодая энергия способствуют развитию нашей любимой страны, нашего любимого Подмосковья», — заявил он.

Участники форума «На государственной службе» могут не только слушать лекции. Они также задают вопросы спикерам. Среди них — народный артист России Никита Михалков, журналисты-пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус), заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев. Для участников выступят и артисты Александр Скляр, Сергей Галанин, Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Джанго и группа «7Б».