Воробьев прокомментировал назначение участника «Времени героев» в Мининвест

Герои спецоперации — настоящая, подлинная элита России. Участники программы «Время героев» — люди с мощным опытом командования, ведь в зоне спецоперации от скорости и точности принятия решений зависят жизни. Так губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал новость о назначении участника проекта « Время героев » Кирилла Лосунчукова заместителем министра инвестиций, промышленности и науки региона.

В мае 2024 он был одним из 83 человек, которые приняли участие в созданном президентом России Владимиром Путиным проекте. Его воплощает в жизнь Высшая школа государственного управления Президентской академии.

Как говорит президент, герои СВО — неподдельная, подлинная элита и гордость страны. Они делом доказали, что верно служат России и могут обеспечивать важные для государства, для наших жителей перемены. Участники программы «Время героев» — это люди с мощным опытом командования, на фронте от скорости и точности принятия решений зависят жизни. С Кириллом Сергеевичем мы впервые встречались в июне, обсуждали направления, которые ему были интересны. Затем он проходил стажировку в нашем Мининвесте, где себя отлично показал. Участвовал в решении самых разных бизнес-задач и даже в разработке новой модели сопровождения инвесторов. Мы заинтересованы в сильных кадрах, настоящих лидерах. А потому желаю Кириллу успехов, он всегда может рассчитывать на поддержку нашей команды. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Лосунчуков сказал, что опыт участия в программе положительно на него повлиял. Он учится на курсе «Время героев» на протяжении шести месяцев. За это время программа изменила его жизнь.

Бывший участник спецоперации отметил, что перед ним были поставлены новые задачи. Открылись возможности, компетенции. Он изучил основы выстраивания системы управления в регионах, небольших населенных пунктах, на предприятиях. На курсе он обрел команду.

На магистерской программе «Время героев» одной из ключевых частей является программа наставничества. Она предоставила Лосунчукову хорошие перспективы.

«Я напрямую работал с губернатором Подмосковья Андреем Юрьевичем Воробьевым, который выступил моим наставником в ходе стажировки и многому меня научил», — отметил он.

Лосунчуков стажировался в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новый замглавы Мининвеста Подмосковья сказал, что основной его задачей на должности будет улучшение социально-экономической сферы. На новом посту он пообещал трудиться в интересах жителей региона.

Лосунчуков будет контролировать создание и реализацию инвестиционной политики. Он планирует обеспечивать развитие предпринимательской деятельности в дальних городских округах региона.

Биография

Кирилл Лосунчуков — уроженец Рязани. Ему 34 года.

В 2012 году отучился в Рязанском высшем Воздушно-десантном командном училище и отправился служить в ВС РФ. В 2020 году занял должность замкомандира отряда спецназа отдельной бригады специального назначения.

Три раза был кавалером ордена Мужества, получил орден «За военные заслуги». С мая принимает участие в президентской программе «Время героев».

Лосунчуков — 15-й из участников первого потока обучения, кого трудоустроили в органы власти. До этого были 14 назначений.

Например, Артем Жога стал представителем президента РФ в Уральском федеральном округе. Евгений Первышов стал главой Тамбовской области. Артур Орлов стал главой «Движения первых». Алексей Кондратьев стал сенатором РФ.

Главу программы «Время героев» Марию Костюк назначили врио губернатора Еврейской автономной области. Еще некоторых участников переведут на другие места работы.