Воробьев представил врип главы Сергиево-Посадского округа

«Кадровые изменения коснулись муниципального уровня. Хочу представить временно исполняющего полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Оксану Владимировну Ероханову. У Оксаны Владимировны опыт богатый, Сергиев-Посад знает. К зиме понимает, что готовиться надо, как и успевать уделять внимание нашим жителям во всем остальном», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что каждый округ важен, каждый имеет свои особенности, свои краски, свои традиции.

«Ваш, Сергиево-Посадский округ, тем более. Прошу вас не молчать в случае, если вы сталкиваетесь с вызовами, трудностями. Не стесняться, не робеть выходить на региональное правительство. Мы здесь для того, чтобы обеспечивать взаимодействие и решать общие задачи, которые перед нами стоят», – подчеркнул губернатор.

С 2003 по 2014 год Ероханова занимала должность начальника отдела наркоконтроля Московской области.

С 2014 года она занимала должность начальника отдела по профилактике экстремизма, терроризма и защиты гостайны управления муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского района, начальника управления муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского района, заместителя главы округа по экологии и безопасности.

В последнее время Ероханова занималась руководством над региональным мусорным оператором.

Активно по сегодняшний день она занимается помощью бойцам на СВО.