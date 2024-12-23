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Воробьев: Подмосковье заняло 2 место по поддержке президента РФ на выборах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям Подмосковья заявил, что регион по итогам выборов президента страны занял второе место по его поддержке, передает корреспондент РИАМО.

«Напомню, на выборах главы государства, которые стали центральным политическим событием 2024 года, у нас впервые участвовало 6 млн 200 тыс. избирателей. Для сравнения: в 2018 году (было — ред.) 5,8 млн», — сказал Воробьев.

По его словам, явка составила более 77%.

«По количеству голосов, отданных за нашего президента, мы прибавили 1,5 млн и стали вторыми в абсолютном показателе после Москвы», — отметил глава региона.

В понедельник Андрей Воробьев проводит традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».