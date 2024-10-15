Воробьев: Подмосковье идет в фарватере приоритетов, которые ставит Путин

На состоявшемся заседании обсуждались приоритетные задачи на предстоящий период, а также подводились итоги с начала 2024 года до настоящего времени.

«Сегодня здесь люди, которые досконально знают, чем живет каждый город Подмосковья. Время диктует нам разные вызовы. И важно в большом регионе, как Московская область, добиться грамотной работы команды. Важно идти в одну сторону. Мы претендуем на то, чтобы каждый город имел потенциал развития. Я хочу поблагодарить тех, кто очень давно, добросовестно работает на земле. Мы все идем в фарватере приоритетов, которые ставит перед нами президент. Конечно, очень важна обратная связь. Когда я 12 лет назад пришел на встречу к Владимиру Владимировичу, одним из главных его наказов было — слышать, что говорят люди. Здесь мы в авангарде, работаем командой на всех уровнях, проводим встречи с жителями, „выездные администрации“. И та информация, те тревоги, те жалобы, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные депутаты, муниципальные вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — заявил Воробьев.

В настоящее время в депутатский корпус «Единой России» в Подмосковье входит свыше 1 тыс. человек. Все они стремятся к реализации поставленных перед ними приоритетов.

«После сентябрьских выборов муниципальных советов в 25 городских округах к нашей команде присоединилось более 200 новых депутатов, в том числе и наши герои — участники СВО. Сегодня они также участвовали в заседании. Всего по результатам выборов мы получили 414 мандатов из 580. Это достойный результат, который позволил нам сформировать фракции большинства в округах. Избранные депутаты пришли с наказами, которые собрали в ходе кампании. Все они взяты нашей командой в работу», — отметил секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

С начала 2024 года подмосковное отделение «Единой России» провело около 8,5 тысячи контрольных мероприятий, где поднимались вопросы строительства и ремонта различных объектов. Депутаты Подмосковья, начиная с января 2024 года до настоящего времени, приняли более 7,2 тысячи граждан, которые поделились своими проблемами.

Народная программа «Единой России» в регионе была создана в 2021 году. Она состояла из наказов местных жителей. К настоящему моменту все наказы на муниципальном уровне выполнены. В дальнейшей работе депутаты ориентируются на запросы населения и уже формируется бюджет конкретных территорий, а также различные объекты включаются в госпрограммы.

На состоявшемся заседании также обсуждали вопросы помощи бойцам СВО и их семьям. Подмосковье стало первым российским регионом, который за семьями военнослужащих закрепил представителей власти. Они находятся с семьями в постоянном контроле, проводят встречи и оказывают всю необходимую помощь.

«Мы понимаем, что сегодня самый главный вызов — это СВО. Вы все знаете семьи, чьи отцы, сыновья, мужья находятся на передовой. Я еще раз хочу отметить важность их сопровождения. Наша задача — не ослаблять заботу и внимание», — отметил Воробьев.

Московское региональное отделение партии направило на нужды бойцов СВО более 12 тонн помощи. Сбор гуманитарной помощи проводился в том числе в рамках акции «Доброе дело». Подмосковье не осталось в стороне от беды жителей Курской области и с самого первого дня вторжения противника на российскую территорию оказывает помощь жителям. За три дня были оперативно собраны и отправлены 52 тонны самого необходимого.

Губернатор также рассказал о программах по капремонту и строительству социальных учреждений, которые реализуются в области.

«Мы приняли решение делать больше капитальных ремонтов школ — там, где это необходимо. Что касается здравоохранения, то продолжим и строительство, и капитальный ремонт первичного звена. Но также важно дополнять первичное звено современными методиками, в том числе телемедициной. Недавно открыли детский клинический центр им. Рошаля в Красногорске, в Балашихе сейчас строим тысячекоечную больницу, большое медучреждение появится и в Мытищах. И это не просто новые красивые здания. Мы набираем туда врачей со всей страны. Привлекаем их благодаря мерам поддержки», — заключил Воробьев.