Воробьев: Олег Толмачев возглавит комитет по ценам и тарифам

Олег Геннадьевич Толмачев, которого знают по работе в статусе замминстра по ЖКХ, возглавит комитет по ценам и тарифам, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Хочу представить Олега Геннадьевича Толмачева. Мы знаем его по работе в блоке ЖКХ в статусе заместителя министра. Олег Геннадьевич возглавит комитет по ценам и тарифам. Очень важное направление, Олег Геннадьевич. Особенно тарифы важны тогда, когда мы видим высокую ключевую ставку, высокие изменения в себестоимости оказания услуг. Ваш профессионализм, проактивная позиция, инициативы, которые, в том числе я вместе с коллегами депутатами отстаиваем на федеральном уровне, крайне важны», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее должность председателя комитета по ценам и тарифам Московской области занимала Ирина Доркина.

Биография

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Олег Толмачев родился 23 августа 1985 года в поселке Комсомолец Тамбовской области. Женат, воспитывает троих детей.

В 2007 году окончил Ярославский военный финансово-экономический институт имени генерала армии А. В. Хрулева, специальность «Финансы и кредит».

Трудовая деятельность

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2007–2009 — служба в ВС РФ в должности заместителя начальника финансовой службы полка;

2009–2011 — консультант, замначальника отдела внутреннего аудита Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка;

2011–2017 — главный инспектор, замначальника отдела, начальник отдела контроля за расходованием средств бюджета Московской области на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и дорожное хозяйство Контрольно-счетной палаты Московской области;

2017–2021 — начальник управления финансирования подведомственных организаций и контроля инвестиционных программ министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

с июня 2021 года по сентябрь 2024 года — замминистра жилищно-коммунального хозяйства Московской области.