Воробьев: число желающих голосовать на выборах дистанционно в Подмосковье растет

Растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области, которые пройдут 12–14 сентября, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Вы знаете, что в нашей стране во всех без исключения субъектах, регионах страны, а также муниципалитетах проходят выборы. Единый день голосования с относительно недавнего времени длится 3 дня, и заметную долю во всем этом процессе занимает удобное, зарекомендовавшее себя электронное голосование», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что в Подмосковье число желающих отдать свой голос дистанционно выросло.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается Избирательная комиссия», — рассказал губернатор.

В единый день голосования выборы депутатов состоятся в 9 округах Подмосковья. Выборы пройдут 12–14 сентября.