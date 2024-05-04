Володин: в армию ВСУ будут брать психбольных и наркоманов

ВСУ испытывают сильный недостаток солдат, поэтому было принято решение расширить список тех, кто может был мобилизован, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в Telegram-канале .

Он отметил, что ряды украинской армии пополнят больные ВИЧ, туберкулом, гепатитом. Также могут быть мобилизованы умственно отсталые и люди с психическими отклонениями.

При этом авторы таких введений просто отсидятся в кабинетах. Они считают, что люди - расходный материал, поэтому должны идти в ВСУ, добавил Володин.

Также украинское командование предприняло попытку вернуть тех, кто уехал в другие страны и мобилизовать их. Но такое решение не было успешным, заключил он.