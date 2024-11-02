Волкер заявил, что Трамп может потребовать от России отвода войск с Украины

Бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от президента России Владимира Путина отвести войска с Украины, пишет РИА Новости .

По его словам, Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января.

Волкер предположил, что Трамп опасается репутационных издержек из-за военного поражения Украины.

Выборы президента США намечены на 5 ноября. Трамп поборется за пост главы государства с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Он уже занимал пост президента США с 2017 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что собирается «разъединить» Россию и США в случае своей победы на выборах.