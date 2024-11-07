Воюющие на СВО выходцы из околофутбола попали под санкции

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Британские санкции введены против участвующей в СВО бригады «Эспаньола»

Великобритания ввела санкции против добровольческой бригады «Эспаньола», воюющей на спецоперации в составе российской армии. В «Эспаньолу» входят выходцы из околофутбола, сообщает ТАСС .

Британские власти также ввели санкции против бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. В санкционный перечень внесены военнизированная организация «Африканский корпус», которую сочли «связанной» с Россией, и ее командир. Причиной распространения рестрикций назвали деятельность «Корпуса» в Ливии.

Под санкции также попали три российских гражданина, которым приписывают якобы причастность к работе ЧВК «Вагнер» в Центральной Африканской Республике (ЦАР).

Кроме того, Соединенное Королевство дополнило санкционный список конструкторским бюро «Навис», компаниями «Зенит финанс» и «Элесар-групп».