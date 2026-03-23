«Война на несколко фронтов»: политолог оценил риск наземной операции США в Иране

США наращивают военное присутствие в Персидском заливе, однако наземная операция против Ирана может привести к масштабной эскалации. Об этом «ФедералПресс» заявил политолог Михаил Варшав.

Вашингтон перебрасывает в регион тысячи морпехов и амфибийные группы — это крупнейшая концентрация сил с 2003 года. Официально Белый дом отрицает планы сухопутной операции, однако, по мнению эксперта, военная логика допускает такой сценарий.

«Значит, требуется наращивание давления, а в логике Пентагона следующим шагом могут стать „ботинки на земле“. Пока речь идет о подготовке опций: точечные рейды на остров Харк, через который идет 90% иранского нефтяного экспорта, или возможное физическое обеспечение контроля над ядерными объектами. Однако даже ограниченный десант несет риски, которые в Вашингтоне, судя по всему, недооценивают», — отметил Варшав.

По словам политолога, Иран — это 85 млн человек, сложный горный рельеф, армия и Корпус стражей исламской революции численностью около 600 тыс., а также десятки тысяч баллистических ракет. Наземное присутствие в Иране может спровоцировать войну на несколько фронтов — конфликт с участием «Хезболлы» на севере Израиля, хуситов в Красном море и шиитских группировок в Ираке и Сирии, а Ормузский пролив рискует быть полностью закрыт.

«Политические риски для администрации Трампа тоже очевидны. Арабские союзники США уже дистанцируются от прямой поддержки американцев. Европа отказалась от военного участия. Глобальный Юг воспринимает операцию как очередную западную агрессию, подрывающую международное право. Ввод наземных войск лишь закрепит этот нарратив и ускорит переориентацию крупных экономик (Китая, Индии, Турции) на альтернативные платформы вроде БРИКС», — добавил эксперт.

Ранее МИД России предостерег США от необдуманных шагов на Ближнем Востоке.

