Заявление о том, что Украина может вести боевые действия еще несколько лет, следует воспринимать как стратегический расчет на политические изменения в США, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Заявление появилось одновременно с информацией о том, что Зеленский дал распоряжение готовить план ведения военных действий на ближайшие три года, поэтому слова главкома нацгвардии следует расценивать всерьез. Почему именно три? Через три года в США сменится президент, а значит, появится возможность пересмотра американской политики в отношении конфликта на Украине», — сказал Сипров.

Он добавил, что также стоит принять во внимание факт: Запад вынудил Украину вести классическую войну на истощение в надежде, что Россия упадет первой, — примем во внимание и то обстоятельство, что украинский фронт — лишь один из фронтов гибридной войны.

«Геополитический противник оказывает на нашу страну давление и по экономической линии, и на информационном фронте; не стоит сбрасывать со счетов наличие внутри России противников нашей победы: в оценках экспертов то и дело проскальзывают такие словесные конструкции, как „пятая колонна“, „партия похабного мира“. Пожалуй, это не праздные слова, — дыма без огня не бывает», — отметил политолог.

Сипров обратил внимание на то, что в лагере наших геополитических противников произошел раскол: президент США Дональд Трамп ищет способ выхода Америки из этого конфликта. Его главная задача на украинском треке — прекратить тратить ресурсы на содержание по-прежнему неподконтрольного ему киевского режима.

«Да, объемы американской помощи заметно сократились, но ситуацией в Киеве американцы по-прежнему не управляют. Напомню, несмотря на замену ряда ключевых фигур в госуправлении Украины, влияние Лондона на Киев остается определяющим, а для Зеленского там уже приготовлен „сменщик“, — бывший главком ВСУ Залужный, — идеальный военный диктатор. То есть организационные меры для нивелирования „фактора Трампа“ англичане уже приняли», — пояснил эксперт.

