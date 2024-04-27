Военный эксперт: РФ надо «держать ушки на макушке» из-за учений НАТО в Финляндии

Отставной полковник и военный эксперт Виктор Баранец считает, что учения НАТО в Финляндии могут грозить российскому северо-западу, под особой опасностью — Санкт-Петербург, сообщает Общественная Служба Новостей .

Баранец уверен, что любые военные учения с «ордами бронетехники» не сулят ничего хорошего России, если они проходят около ее границ. По словам эксперта, такие маневры могут быстро перерастать в эскалацию, в связи с чем Москве нужно «держать ушки на макушке».

«Ну и, конечно же, мы не можем не обратить внимание на масштабы маневров у наших границ. 93 тыс. человек — это вам не шутки! За этой группировкой надо бдительнейшим образом наблюдать», — добавил отставной полковник.

В сухопутных войсках Финляндии ранее заявили о старте учений НАТО, которые проходят в этой стране. В маневрах, некоторые из них состоятся в непосредственной близости от российской границы, поучаствуют военные из Эстонии, Латвии, Финляндии, Великобритании и США.