Военный эксперт прокомментировал слова Макрона о прекращении огня в Газе

Военный эксперт Александр Артамонов считает, что призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Израилю прекратить огонь в секторе Газа и Ливане — это попытка набрать себе политических очков.

Макрон находится в сложной ситуации и вынужден сотрудничать с новым электоратом, так как его рейтинг может упасть до исторического минимума, указал специалист. После переизбрания главы Франции, по словам Артамонова, уровень его одобрения составил лишь 22%, что почти совпадает с предыдущим рекордом низкого уровня удовлетворенности — 21%.

«В любой потере нужно набить себе очки, сказать что-то правильное, чтобы арабские предместья восприняли так, как надо», — заявил Артамонов в эфире радио Sputnik.

Между тем израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал «позором» слова президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении поставок оружия Израилю.