Военный эксперт предупредил об угрозе Северному флоту РФ из-за базы НАТО в Финляндии

Военный обозреватель и журналист Виктор Литовкин уверен, что развертывание сил НАТО в Финляндии — прямая угроза для безопасности всей России, а прежде всего – для северо-запада страны, сообщает RuNews24 .

Таким образом отставной полковник прокомментировал размещение штаб-квартиры альянса в финском Миккели.

По словам эксперта, штаб НАТО вблизи российских рубежей свидетельствует о том, что альянс будет готов в любое время перейти к действиям. Литовкин также напомнил, что в непосредственной близости от Финляндии развернут Северный флот РФ.

«В Мурманске и Северодвинске дислоцированы крупнейшие силы ВМФ, в том числе с ядерными двигателями на борту», — добавил Литовкин.

Штаб-квартира НАТО в финском городе Миккели будет находиться в 140 км от границы с Россией и в 300 км от Санкт-Петербурга.