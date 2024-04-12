Военный эксперт предупредил об угрозе Северному флоту РФ из-за базы НАТО в Финляндии
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Военный обозреватель и журналист Виктор Литовкин уверен, что развертывание сил НАТО в Финляндии — прямая угроза для безопасности всей России, а прежде всего – для северо-запада страны, сообщает RuNews24.
Таким образом отставной полковник прокомментировал размещение штаб-квартиры альянса в финском Миккели.
По словам эксперта, штаб НАТО вблизи российских рубежей свидетельствует о том, что альянс будет готов в любое время перейти к действиям. Литовкин также напомнил, что в непосредственной близости от Финляндии развернут Северный флот РФ.
«В Мурманске и Северодвинске дислоцированы крупнейшие силы ВМФ, в том числе с ядерными двигателями на борту», — добавил Литовкин.
Штаб-квартира НАТО в финском городе Миккели будет находиться в 140 км от границы с Россией и в 300 км от Санкт-Петербурга.