Военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что украинский президент Владимир Зеленский лжет об уничтоженных российской армией ТЭЦ и ТЭС. По его мнению, политик делает это, чтобы получить материальную помощь от Запада, сообщает NEWS.ru .

Эксперт заявил, что президент Украины «хочет поплакаться в жилетку, якобы русские такие беспощадные». Тем самым Зеленский выпрашивает у западных партнеров еще большее финансирование.

Дандыкин добавил, что на Украине есть большое количество ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, хотя некоторые из них действительно были уничтожены. Однако пока Зеленский врет о взорванных энергообъектах, его стране поставляют с Запада трансформаторы и подстанции.

При этом, отметил эксперт, ситуация на Украине напряженная, но население страны «кое-как держится» благодаря работе трех атомных электростанций.