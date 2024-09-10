Военный эксперт обвинил Украину в попытке теракта против мирных граждан России

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал убийство мирных россиян основной целью ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область и другие регионы РФ, сообщает «Инфо 24» .

По словам эксперта, данная акция со стороны Вооруженных сил Украины носила террористический характер, преследуя задачи создания «нервного напряжения в стране» и демонстрации неспособности властей защитить гражданское население.

«Бандеровцы и террористы именно этим и занимаются, это их тактика, это их идеология. Точно так же они восемь лет убивали мирных жителей Донбасса, здесь ничего не изменилось», — пояснил Литовкин.

Ранее Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 144 украинских беспилотника, 20 из них — над Московской областью. В результате атаки два многоэтажных дома в Раменском получили повреждения, один человек погиб, еще трое пострадали.

Военный эксперт подчеркнул, что российские военные уничтожили большую часть ударных дронов, однако некоторым из них удалось прорваться и нанести ущерб гражданской инфраструктуре.