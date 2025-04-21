Зеленский выступил с инициативой о продлении пасхального перемирия, предложив Москве воздержаться от применения дальнобойных беспилотников и ракет в течение как минимум месяца, с возможностью дальнейшей пролонгации. В то же время Минобороны России сообщило о почти 5 тысячах случаев нарушения Киевом режима прекращения огня, введенного президентом РФ Владимиром Путиным в зоне СВО в период с 19 по 21 апреля.

Заявления Зеленского — ложь и блеф, уверен Дандыкин. По его словам, перед Пасхой действовал месячный запрет на атаки на объекты энергетической инфраструктуры, согласованный Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона. Однако ВСУ в тот же день начали обстрелы российских энергообъектов. За месяц было зафиксировано более сотни нарушений, поэтому доверять обещаниям Зеленского невозможно, заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что удары российских войск дальнобойными ракетами в глубоком тылу Украины подрывают логистические цепочки ВСУ, препятствуя перевооружению войск и формированию новых соединений. По его мнению, цель Зеленского — добиться перемирия, чтобы предоставить украинской армии необходимую передышку для перегруппировки сил.

«Украине нужна передышка, чтобы провести мобилизацию в спокойной обстановке. Зеленский рассчитывает, что мы согласимся на продление перемирия, а Киев воспользуется им для перевооружения и комплектования новых частей. К концу месяца ВСУ оклемаются и совершат очередную пакость, как это было в августе прошлого года в Курской области», — заключил Дандыкин.