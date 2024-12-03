Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов назвал причину визита канцлера Германии Олафа Шольца в Киев. По его словам, он мог приехать для того, чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости проведения переговоров с Россией, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт заявил, что на протяжении всего времени Германия оказала поддержку Украине и антироссийским настроениям.

«У Шольца сейчас предвыборная кампания, и ему нужно показать свою силу. Но при этом он до сих пор опасается давать разрешение наносить удары по территории России немецкими ракетами TAURUS», — добавил политолог.

Тем не менее, он не исключил, что за этой внешней поддержкой может скрываться иная идея. Вполне возможно, что он приехал, чтобы убедить Зеленского готовиться к мирным переговорам. Михайлов считает, что Германия будет стремиться участвовать в процессе переговоров, поддерживая при этом позицию Киева и защищая интересы команды Зеленского. Однако, поскольку Германия является одним из ведущих финансистов украинского правительства, Шольцу необходимо будет продолжать подчеркивать свою поддержку Украины, пояснил политолог.

Он также упомянул, что канцлер Германии открыто высказывается в поддержку Украины, поскольку это важно для его имиджа перед западными партнерами. Шольц давно планировал визит в Украину, но посетил ее впервые за два с половиной года. Ситуация накаляется, и всем важно сохранить лицо, включая немецкое руководство, которое все это время поддерживало Зеленского. Полностью отказываться от помощи они не будут, но, вероятно, будут подталкивать Зеленского к мирному разрешению конфликта, добавил Михайлов.

Важным фактором являются грядущие выборы в Германии. Шольц может покинуть свой пост, и ему необходимо сохранить положительное впечатление о себе, отметил эксперт. Он хочет уйти, будучи человеком, который сделал все, что обещал для Украины и своих западных партнеров, лавируя между различными политическими силами внутри Германии, которые выступают за прекращение конфликта, заключил Михайлов.