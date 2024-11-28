Военный эксперт назвал основные отличия «Орешника» от ядерного оружия

Воздействие оказывается чрезвычайно мощным, что приближает боевые свойства «Орешника» к ядерному оружию, исключая радиоактивное заражение местности и импульсное излучение, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Способность поражать объекты на уровне ядерного оружия без использования ядерной установки объясняется исключительно высокой скоростью движения данной ракеты», — сказал Насонов.

Он добавил, что эта скорость создает огромную кинетическую энергию для каждой боевой части — их шесть, и каждая из них сопоставима с 5 тыс. кг в тротиловом эквиваленте. Такая энергия обеспечивает резаные свойства поражения: элементы бетонных и металлических конструкций разрушаются буквально на молекулярном уровне.

Технические особенности данного оружия включают:

1. Дальность поражения — охватывается территория, включающая все страны Западной Европы.

2. Скорость и кинетическая энергия — это ключевые параметры, создающие непреодолимые разрушительные эффекты.

3. Точность поражения — она действительно впечатляет, обеспечивая гарантированное уничтожение целей.

«Его возможности очевидны: ни один, даже глубоко защищенный командный пункт не сможет выдержать удара. Характеристики этой ракеты выходят за пределы расчетов, которые считались возможными ранее», — отметил военный эксперт.

Насонов уточнил, что наличие такого оружия значительно влияет на стратегический баланс, обеспечивая доминирование над любыми существующими системами вооружений.

«К тому же в мире, включая США, не существует ни одного средства ПВО, способного задержать, уничтожить или даже догнать эту ракету. Скорость, с которой она движется, исключает любую возможность перехвата», — отметил специалист.