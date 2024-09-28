Военный эксперт Кошкин объяснил, почему РФ пересмотрела ядерную доктрину

Политолог и военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, что изменения в области ядерного сдерживания в России — это ответ вызовы, которые формируются и генерируются США и их союзниками. Снижение Западом ядерного порога привело к тому, что страна решила пересмотреть доктрину в целях безопасности, сообщает «ФедералПресс» .

«На Западе снижают ядерный порог, объясняя это тем, „что все это нормально, можно применять тактическое ядерное оружие и ничего в этом такого нет“. США говорят: ну вы там за океаном повоюйте в Европе, мы не против», — сказал Кошкин.

По его мнению, эта позиция стала толчком к тому, чтобы РФ пересмотрела свои доктринальные документы. Об изменениях в данной сфере объявляли российский лидер Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров на ПМЭФ-2024.

Эксперт подчеркнул, что американский госсекретарь Энтони Блинкен на 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке впервые сел и внимательно послушал выступление Лаврова. Это может говорить о том, что США готовы вести диалог и искать компромисс.