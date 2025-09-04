Военный эксперт: к военно-политическому союзу России и Китая присоединится Иран

Военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что вслед за активным вовлечением КНДР к военно-политическому союзу России и Китая в ближайшей перспективе присоединится Иран, пишет «Царьград» .

Визит президента России Владимира Путина в Китай, где он провел переговоры с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном, подтвердил формирование нового центра силы, способного бросить вызов.

«Ядро этого альянса уже сформировано и следующим логическим шагом станет присоединение Ирана, что кардинально изменит баланс сил в мире. Складывающийся союз является открытым для новых участников, разделяющих общие цели многополярного мира. Я думаю, к нему рано или поздно присоединится на каких-то правах и Иран. Это страшный сон для Америки и союзников», — поделился Евгений Михайлов.

Такой шаг закономерен. Иран, как и КНДР, длительное время находится под жестким санкционным давлением Запада и разделяет стремление к созданию альтернативной системы международных отношений.