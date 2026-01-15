Военный эксперт Евсеев назвал возможные планы ударов США по Ирану

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев сообщил, что США могут пойти на вторжение в Иран или провести операцию по схеме Венесуэлы.

«В принципе, когда говорят о возможном противостоянии США и Ирана, рассматривают два возможных сценария, сейчас уже, наверное, три. Первый – крупномасштабное вторжение на территорию Исламской Республики Иран. Для него у США войск в регионе нет. Раньше для подготовки войны с Ираном использовалось три ударных авианосных группы, сейчас есть одна. По количеству войск – нужно было развернуть порядка 300 тысяч военнослужащих. Поэтому крупномасштабное вторжение сразу отметалось», — сказал Евсеев, выступая на круглом столе об актуальной ситуации в Иране.

Военный эксперт добавил, что второй вариант подразумевает спецоперацию по мотивам недавних событий в Венесуэле.

Евсеев считает, что США могут так поступить, но неясно, какие цели преследует такая авантюра. Также он отметил, что от Америки этого ждут, и лидер страны Дональд Трамп оговаривал сроки, соответственно, эффекта внезапности не будет.

Евсеев продолжил рассуждения, он сообщил, что нанесение США ударов по территории Ирана не возымеет эффектов. Он считает, что так иранский народ сплотится вокруг действующего режима против внешнего агрессора.