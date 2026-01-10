«Орешник» — баллистическая ракетная система средней дальности. Гиперзвуковые головки, используемые в нем, движутся со скоростью 13 тыс. километров в час, рассказал RT военный эксперт Василий Дандыкин.

Ракеты «Орешник» не сбиваются даже продвинутыми средствами противовоздушной обороны, изготовленными в Соединенных Штатах. Североатлантический альянс осознает, что, если солдаты Франции или Великобритании будут отправлены на Украину, это возымеет негативные последствия, отметил военный эксперт.

«Также у них есть понимание того, что в ближайшей перспективе ни одна другая страна не создаст такое оружие», — считает Дандыкин.

Он добавил, что «Орешник» — вызов. Он обескуражил Запад.

Ракета применяется на средней дальности. «Орешник» покрывает всю территорию до Лиссабона, поэтому по поводу системы на Западе и начали высказываться.

