Военные США сейчас не предоставляют гарантии безопасности

В настоящее время вооруженные силы США не обеспечивают защиту американских нефтегазовых корпораций, осуществляющих деятельность на территории Венесуэлы. Об этом сообщил американский министр энергетики Крис Райт, пишет РИА Новости .

Отвечая на вопрос телеканала CBS о том, предоставляют ли американские военные гарантии безопасности нефтяным компаниям из США, работающим в Венесуэле, Райт подчеркнул, что на данный момент нет.

3 января США осуществили масштабную операцию в Венесуэле, в результате которой президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес будут преданы суду по обвинению в причастности к наркотерроризму и создании угрозы, в том числе для США. Мадуро и его супруга отрицают свою вину по выдвинутым обвинениям в ходе заседания суда в Нью-Йорке.

