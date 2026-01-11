Военные США сейчас не предоставляют гарантии безопасности
Фото - © РИА Новости
В настоящее время вооруженные силы США не обеспечивают защиту американских нефтегазовых корпораций, осуществляющих деятельность на территории Венесуэлы. Об этом сообщил американский министр энергетики Крис Райт, пишет РИА Новости.
Отвечая на вопрос телеканала CBS о том, предоставляют ли американские военные гарантии безопасности нефтяным компаниям из США, работающим в Венесуэле, Райт подчеркнул, что на данный момент нет.
3 января США осуществили масштабную операцию в Венесуэле, в результате которой президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес будут преданы суду по обвинению в причастности к наркотерроризму и создании угрозы, в том числе для США. Мадуро и его супруга отрицают свою вину по выдвинутым обвинениям в ходе заседания суда в Нью-Йорке.
