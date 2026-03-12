Военные США и Израиля убили жену с сестрой нового верховного лидера Ирана

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил информацию о том, что его супругу и сестру убили во время военной операции Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сообщает ТАСС .

Хаменеи отметил, что гибель его отца Али является общественной.

«Я отдал в ряды мучеников мою дорогую и верную супругу, на которую возлагал надежды, мою самоотверженную сестру, посвятившую себя служению родителям и получившую заслуженную награду, а также ее маленького ребенка», — подчеркнул политик.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Во время нее в своем офисе был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Его сын Моджтаб стал преемником.

Иран наносит ответные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются.

