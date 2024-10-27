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Российские военные совместно со спецслужбами провели операцию по эвакуации гражданина США, который помог ВС РФ подготовиться к штурму села Богоявленки на Угледарском направлении, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Гражданин Америки два года находился в зоне специальной военной операции, откуда передавал Вооруженным силам России ценную информацию. С его помощью ВС РФ смогли подготовиться и успешно провести штурм Богоявленки.

Благодаря данным, которые передавал американец, Россия наносила точные удары по объектам Вооруженных сил Украины с минимальным ущербом гражданской инфраструктуре.

В настоящее время компетентными органами решается вопрос о том, чтобы военнослужащему предоставить российское гражданство и политическое убежище.