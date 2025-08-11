Военные Китая погнались за филлипинским катером и врезались в свой же корабль

сегодня в 15:33

Военные корабли Китая столкнулись во время погони за филиппинским катером

Китайский военный корабль столкнулся с судном своей береговой охраны во время погони за филиппинским патрульным катером, утверждает Манила. Военные власти Филиппин также показали видео столкновения двух, по их словам, кораблей КНР рядом со спорным рифом Скарборо в Южно-Китайском море, сообщает France 24 .

По словам пресс-секретаря береговой охраны Филиппин коммодора Джея Тарриелы, происшествие случилось рядом с «ничьей землей», когда их военные моряки сопровождали лодки, раздававшие гумпомощь морякам.

Утверждается, что на опубликованных Филиппинами кадрах можно заметить столкновение двух китайских военных кораблей. По словам Тарриэла, китайское судно на большой скорости преследовало береговой корабль филиппинцев и совершило «рискованный маневр», после чего столкнулось с другим своим кораблем.

«В результате был нанесен существенный ущерб носовой части судна CCG (корабль береговой охраны Китая — ред.), что сделало его непригодным к плаванию», — утверждает филиппинский коммодор.

В береговой охране КНР без конкретики подтвердили, что 11 августа произошла «стычка» на море, говорится в статье. О самом столкновении там не упомянули.

«Береговая охрана Китая приняла необходимые меры в соответствии с законом, включая мониторинг, давление извне, блокирование и контроль филиппинских судов, чтобы вытеснить их», — прокомментировал представитель береговой охраны Китая Ган Юй.