Военкор Коц: ВСУ начали первый этап контрнаступления
Киевские боевики начали первый этап новой контрнаступательной операции, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram.
В настоящее время противник пытается подавить управление группировкой войск РФ «Север». ВСУ, по его словам получили разрешение на удары высокоточным оружием по приграничным территориям, и оно уже начало реализовываться в виде ударов по Белгородской области ракетами HIMARS.
«ВСУ уже дважды атаковали Белгородчину Хаймарсами. Причем каждый раз — две волны. Первая — осколочно фугасные реактивные снаряды. Вторая — кассетные. С расчетом на увеличение жертв в точке предполагаемого попадания», — пояснил военкор.
Однако российские системы ПВО, по словам Коца, успешно сбивают все снаряды американских РСЗО. ВСУ в дальнейшем могут начать комбинировать удары «Вампирами», «Ольхой», «Точками-У» и беспилотниками, считает военный корреспондент.
«Будет пытаться продавливать ПВО, чтобы точечно бить по выявленным при помощи НАТО целям. Также начиналось и прошлогоднее контрнаступление на Запорожье», — добавил он.
Однако Коц напомнил, что наступление Киева в 2023 году обернулось провалом.