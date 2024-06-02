Военкор Коц: ВСУ начали первый этап контрнаступления

В настоящее время противник пытается подавить управление группировкой войск РФ «Север». ВСУ, по его словам получили разрешение на удары высокоточным оружием по приграничным территориям, и оно уже начало реализовываться в виде ударов по Белгородской области ракетами HIMARS.

«ВСУ уже дважды атаковали Белгородчину Хаймарсами. Причем каждый раз — две волны. Первая — осколочно фугасные реактивные снаряды. Вторая — кассетные. С расчетом на увеличение жертв в точке предполагаемого попадания», — пояснил военкор.

Однако российские системы ПВО, по словам Коца, успешно сбивают все снаряды американских РСЗО. ВСУ в дальнейшем могут начать комбинировать удары «Вампирами», «Ольхой», «Точками-У» и беспилотниками, считает военный корреспондент.

«Будет пытаться продавливать ПВО, чтобы точечно бить по выявленным при помощи НАТО целям. Также начиналось и прошлогоднее контрнаступление на Запорожье», — добавил он.

Однако Коц напомнил, что наступление Киева в 2023 году обернулось провалом.