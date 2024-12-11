Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев испытывает трудности с обеспечением всех нужд Вооруженных сил для продолжения борьбы с Россией, с военными расходами в 26% от ВВП, сообщает Общественное Телевидение России .

В ответ военный эксперт и капитан I ранга запаса Василий Дандыкин выразил сомнение по поводу такого рода заявлений. Он подчеркнул, что на фронте украинские силы продолжают наступление, в частности, в районе Курахового и на Курском направлении, где идут активные бои.

Дандыкин также отметил, что Украина по-прежнему способна проводить обстрелы, в том числе по Таганрогу. Он уверен, что Украина использует американские ракеты и продолжает получать поддержку от Запада, несмотря на отсутствие реальных изменений.

Эксперт указал на потенциальные злоупотребления со стороны украинского руководства, которое, по его мнению, пытается получить больше средств, возможно, для личных нужд.

«Конечно, было бы желательно, чтобы это сократилось, но пока сидит в Вашингтоне Байден, все намеченные планы у них по финансированию киевского режима продолжаются. Подкидывает и Европа», — заключил Дандыкин.