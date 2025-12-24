Военэксперт русской поговоркой прокомментировал желание Трампа создать линкоры

Президент США Дональд Трамп, по всей видимости, стремился произвести впечатление на мировое сообщество своим заявлением о начале строительства «самых разрушительных» боевых кораблей, названных в его честь. Дополнительный трепет должны были вызвать планы по модернизации ядерной триады и другие проекты военно-промышленного комплекса. В реальности, подобные инициативы скорее вызывают скептическую реакцию у военных аналитиков, сообщает Общественное Телевидение России .

Трамп заявил, что хочет, чтобы для Военно-морских сил США было построено от 20 до 25 боевых кораблей класса Trump, обладающих водоизмещением от 30 до 40 тысяч тонн. Он подчеркнул, что эти корабли будут «максимально оснащены вооружением». Предполагается разместить на них артиллерийские установки и ракетное вооружение.

По словам Трампа, на борту кораблей будет размещено гиперзвуковое оружие — множество гиперзвуковых комплексов, передовые электрические рельсотроны и мощные боевые лазеры, о которых многие слышали. Кроме того, линкоры будут нести ядерные крылатые ракеты морского базирования, разработка которых близится к завершению и которые вскоре поступят на вооружение. Это будет самое смертоносное оружие, считает американский лидер.

Создание военных кораблей нового типа — крайне амбициозная задача для американской оборонной промышленности. Изначально планируется постройка головного корабля серии, получившего название USS Defiant, за которым последует второй корабль. Затем намечено строительство еще восьми линкоров. В конечном итоге, их общее количество должно составить 25 единиц. Трамп настаивает на том, чтобы эти корабли были оснащены самым современным вооружением, находящимся на стадии разработки.

«То, что Трамп тогда раззвонил, разрекламировал — это еще, по русской поговорке, „обещать — не значит жениться“. Ну, во-первых, кораблей как таковых нет, проектов нет, заводов нет, персонала нет. Так что этот проект красивый, но его реализация оставляет вопросы. Выделили 26 миллиардов долларов на все эти корабли, но <…> один только авианосец стоит 10 миллиардов долларов. А он (Трамп — прим. ред.) там собирается четыре авианосца делать, линкоры и так далее и тому подобное», — обратил внимание военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.