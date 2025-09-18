Военэксперт обяснил, опасен ли для РФ американский стелс-самолет с ядерной бомбой

Бомба B61-12 — только одно авиационное тактическое ядерное оружие (ТЯО), которое есть на вооружении у Соединенных Штатов. Его могут переносить истребители F-35 и новый бомбардировщик B-21, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Об этом пишет RT .

Он отметил, что ТЯО используют во время глобального конфликта — зачастую после того, когда одна страна атаковала другую ракетами. Тактическое ядерное оружие применяют, чтобы добить противника.

Однако при президенте США Дональде Трампе появилась концепция ограниченной ядерной войны. В рамках нее ТЯО могут использовать против столицы враждебного государства, чтобы уничтожить ее руководство, добавил Леонков.

B61-12 может планировать на расстояние до 80 км. Все зависит от высоты сброса. Бомба имеет переменную мощность от 20 до 50 килотонн. По другой информации, она может нести до 200 килотонн. Таким образом, бомба тактическая не по уровню заряда, а по месту применения, подчеркнул военный эксперт.

Для государств с развитой системой противовоздушной обороны подобная бомба на стелс-самолете не представляет опасности. Россия такой бомбардировщик не подпустит: отечественные системы ПВО перехватят его на дальних рубежах. Однако в отношении слаборазвитых государств без современных комплексов ПВО Штаты такое ТЯО могут использовать, считает Леонков.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.