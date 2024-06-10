Военэксперт назвал село в Сумской области «серой зоной»

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич рассказал «Абзацу» , что село Рыжевка (Сумская область) вплотную примыкает к белгородскому селу Теткино. По его словам, сейчас Рыжевка — фактически «серая зона», которая не контролируется ни россиянами, ни украинцами.

По словам Клинцевича, Рыжевка и Теткино — это де-факто один населенный пункт. Сейчас, по словам специалиста, в сумском селе нет бойцов ВСУ.

«В условиях мощного противостояния это фактически серая зона. Да, наши группы заходили туда и ставили флаг. Возможно, они (ВСУ — ред.) его уничтожили какими-то выстрелами, но это не значит, что они тоже его контролируют», — сказал Клинцевич.

По словам эксперта, российские войска «раздергивают» армию Украины на разных направлениях фронта. У ВСУ, как считает Клинцевич, также ощущается нехватка резервов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что ВСУ не утратили контроль на Рыжевкой.